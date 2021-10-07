На Куйбышевском шоссе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие
ДТП произошло в 8:02 возле дома № 14А.
В четверг, 7 октября, на Куйбышевском шоссе столкнулись две иномарки, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области.
ДТП произошло в 8:02 возле дома № 14А. По предварительной информации, 24-летняя рязанка на автомобиле Opel Astra столкнулась с 34-летним рязанцем на Chevrolet Aveo.
Травмы получили водитель Chevrolet и его 39-летний пассажир. Им потребовалась медицинская помощь.