МВД утвердило новый регламент заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж

Родители теперь смогут указать, в какие страны и на какой срок запрещают покидать детям территорию России.

Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Приказ опубликован на официальном сайте правовой информации в среду, 6 октября.

Родители теперь смогут указать, в какие страны и на какой срок запрещают покидать детям территорию России.

Родитель, несогласный с выездом ребенка, может указать, запрещает выезд до совершеннолетия или отметить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.

Кроме того, теперь можно отозвать заявление. Ранее несогласие с выездом ребенка за рубеж можно было в территориальном органе МВД или в другой инстанции, где было подано заявление.