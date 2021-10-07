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МВД утвердило новый регламент заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж
Родители теперь смогут указать, в какие страны и на какой срок запрещают покидать детям территорию России.

Министерство внутренних дел России утвердило новый порядок приема и подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Приказ опубликован на официальном сайте правовой информации в среду, 6 октября.

Родители теперь смогут указать, в какие страны и на какой срок запрещают покидать детям территорию России.

Родитель, несогласный с выездом ребенка, может указать, запрещает выезд до совершеннолетия или отметить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда.

Кроме того, теперь можно отозвать заявление. Ранее несогласие с выездом ребенка за рубеж можно было в территориальном органе МВД или в другой инстанции, где было подано заявление.