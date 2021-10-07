А что в кино? «Не время умирать», «Семейка Аддамс: Горящий тур» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Главной новинкой недели можно назвать фильм «Не время умирать» — очередная картина, рассказывающая о суперагенте Джеймсе Бонде — на этот раз суперагенту, отправившемуся было на заслуженный отдых придется спасти похищенного ученого. C сегодняшнего дня стартуют предпремьерные показы мультфильма «Семейка Аддамс: Горящий тур» — на этот раз члены веселой семейки решили выбраться на отпуск. Российская премьера недели — документальный фильм «Нас других не будет» режиссера Петра Шепотинника, который рассказывает про Сергея Бодрова-младшего. Фильм «Суперзвезда» режиссера Брюно Дюмона рассказывает о суперпопулярной журналистке, которая после ухода на покой сама может стать жертвой скандала.
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