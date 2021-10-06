Жителей Горрощи ждет массовое отключение воды
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.
В четверг, 7 октября, в Рязани отключат воду в Горроще. Об этом сообщил
Из-за аварийно-восстановительных работ воды не будет по адресам:
- улица 2-я Линия, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9;
- улица 3-я Линия;
- улица 4-я Линия, дома №№ 1, 2/1, 3, 5, 7, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 55, 57, 65, 67, 69;
- улица 5-я Линия, дома №№ 46А;
- улица 6-я Линия, дома №№ 4, 6, 8, 10, 18, 20, 24;
- улица Пушкина, дома №№ 13, 13 корпус1, 18, 27, 35;
- улица Стройкова, дома №№ 25, 30, 34, 38, 49, 54, 70;
- улица Татарская, дома №№ 26, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50, 51/15, 52, 52 корпус 1, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 69, 87.