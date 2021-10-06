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Врачи спасли рязанку с тяжелым осложнением после коронавируса
Весной этого года рязанка переболела коронавирусом и получила тромботическое осложнение. Пациентка обратилась к специалистам. Выяснилось, что стенты «закрылись» и женщина может потерять ногу.

В Рязани врачи спасли 65-летнюю местную жительницу, у которой были тяжелые осложнения после коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Год назад женщина перенесла сложную операцию в кардиодиспансере: ей восстановили проходимость подвздошных артерий, кровоснабжающих правую ногу. Во время операции выяснилось, что артерии оказались очень ломкими. Пациентке установили два стента (металлических трубчатых эндопротезов сосудов). Во время имплантации второго стента артерия лопнула из-за выраженного кальциноза и хрупкости ее стенки, началось внутреннее кровотечение. Чтобы спасти ноги и сохранить жизнь пациентки, врачи установили еще один стент-графт, который перекрыл поврежденный участок в стенке сосуда и остановил кровотечение.

Весной этого года рязанка переболела коронавирусом и получила тромботическое осложнение. Пациентка обратилась к специалистам. Выяснилось, что стенты «закрылись» и женщина может потерять ногу.

«С такой проблемой мы столкнулись впервые, это последствие перенесенной новой коронавирусной инфекции», — сказал руководитель центра высоких технологий рентгенэндоваскулярной хирургии и аритмологии Рязанского кардиодиспансера Сергей Бирюков.

Специалисты решили провести совместную операцию, для чего пригласили заведующего отделением сосудистой хирургии ОКБ, доктора медицинских наук Андрея Егорова. Врачи провели малоинвазивную гибридную операцию. Через небольшой разрез артерии на бедре удалили большой тромб, перекрывавший кровоток к ноге и установлен еще один стент. «Ноу-хау» разработали прямо во время операции и применили впервые в регионе и, возможно, в России.

Хирургическое вмешательство прошло успешно.