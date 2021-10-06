В Воронеже восьмимесячная девочка умерла в ванной

21-летняя девушка была пьяна и оставила восьмилетнюю дочь в частично наполненной ванной без присмотра. Обвиняемая в это время была на кухне с сожителем.

В Воронеже завершили расследование в отношении 21-летней девушки, которая обвиняется в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Случай произошел вечером 4 июля 2021 года в квартире на улице Адмирала Чурсина. 21-летняя девушка была пьяна и оставила восьмимесячную дочь в частично наполненной ванной без присмотра. Ребенок утонул. Обвиняемая в это время была на кухне с сожителем. Экспертиза установила, что смерть наступила от утопления в воде, осложнившегося асфиксией.

Во время следствия обвиняемая полностью признала вину. Уголовное дело направили в суд.