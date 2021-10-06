В Скопинском районе установили карантин из-за лейкоза крупного рогатого скота. Постановление главного управления ветеринарии Рязанской области
Заболевание выявили на территории села Успенское в конце сентября 2021 года.
Карантин установили до момента вывоза из очага больных и восприимчивых животных или до момента убоя последнего больного животного. После этого хозяйству в течение 90 дней необходимо получить два отрицательных результата исследования.
На время карантина на территории хозяйства запрещено вывозить животных (разрешено только на убой), посещение территории посторонними лицами, совместное содержание и доение больных и здоровых животных, использование молока от больных животных, а также проведение сельскохозяйственных ярмарок.