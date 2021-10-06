В Шиловском районе «Лада» сбила подростка на мотоцикле
В аварии пострадал водитель мотоцикла и его 19-летний пассажир.
В Шиловском районе «Лада» сбила подростка на мотоцикле. Об этом
Авария произошла во вторник, 5 октября, в 20:00 в Шиловском районе. 45-летний шиловец на «Ладе» не предоставил преимущество проезда и сбил 15-летнего местного жителя на мотоцикле.
В аварии пострадал водитель мотоцикла и его 19-летний пассажир. Подростка госпитализировали, пассажиру оказали медпомощь на месте. Проводится проверка.