В Сараевском районе пьяный мужчина чуть не задушил своего брата

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 119 УК Р. Ф. Мужчине грозят принудительные работы или два года лишения свободы.

В Сараевском районе пьяный мужчина чуть не задушил своего брата. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась жительница села Сысои и рассказала, что ее сын поссорился с двоюродным братом и угрожает его убить.

32-летний местный житель вместе с 51-летним братом распивал у себя дома алкоголь. Старший брат начала учить младшего, чтобы тот устроился на работу и перестал злоупотреблять. Младшему не понравились упреки, он напал на родственника и пригрозил его задушить.