В Ряжске задержали пьяного водителя на «Матизе»
Водителя отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол.
В Ряжске задержали пьяного водителя на «Матизе». Об этом
На улице Мичуринской около дома № 111 экипаж ДПС остановил Daewoo Matiz. При появлении полицейских машина подозрительно снизила скорость. При проверке документов сотрудники полиции заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения: устойчивый запах алкоголя и неуверенная походка.
Медосвидетельствование показало 0,549 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водителя отстранили от управления автомобилем и составили административный протокол. Ему грозит штраф в 30 тысяч или лишение «водительских прав» на срок от 1,5 до двух лет.