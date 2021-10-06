В Рязанской области зафиксировали рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

В среду, 6 октября, в Рязанской области зафиксировали рекордное число заболевших коронавирусом за сутки: в регионе заразились еще 145 человек. Об этом сообщили в федеральном оперштабе.

Ранее рекордным числом было 143 зараженных за сутки. Такую цифру по Рязанской области фиксировали 15 июля 2021 года и 29 декабря 2020 года.

Всего в регионе с начала пандемии заразились 43 148 человек. За сутки вылечились 182 человека, всего — 39 438. За сутки скончались девять человек, всего — 1158.

В России за сутки выявили 25 133 новых случаев заражения, всего — 7 662 550. За сутки вылечились 19 841 человек, всего — 6 778 900. За сутки скончались 929 человек, всего — 212 625.