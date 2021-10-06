В Рязанской области построят четыре газопровода

Специалисты «Газпром газораспределение Рязанская область» вместе с «Газпром проектирование» начали проектирование четырех межпоселковых газопроводов в Михайловском, Скопинском и Рыбновском районах.
Общая протяженность газораспределительных сетей составит 49 километров. Новый газопровод даст возможность подключить к природному газу 133 дома в деревне Красное, селах Раздольное и Богослово-Нюховец, а также новую очередь тепличного комплекса.
Работы ведут по программе развития газоснабжения и газификации Рязанской области ПАО «Газпром». Начало строительства запланировано в 2023 году.
Справка:
АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в группу «Газпром межрегионгаз», занимается транспортировкой природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацией газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительством и проектированием газопроводов, обслуживанием внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.