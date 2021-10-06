В Рязанской области мужчина чуть не убил брата
Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1974 года рождения. Его передали полиции.
В Туме Рязанской области мужчина с ножом угрожал убить брата. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.
Вечером 4 октября сотрудники Росгвардии заметили на улице пьяного мужчину. Его остановили для проверки документов. В этот момент к росгвардейцам подошел местный житель, который сообщил, что мужчина — его брат.
Выяснилось, что ранее они поссорились. Во время конфликта один из братьев с ножом в пьяном состоянии угрожал убить другого.
Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя 1974 года рождения. Его передали полиции.