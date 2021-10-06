В Рязани скончался ветеран Второй мировой Дмитрий Назаренко

Назаренко участвовал во Второй мировой войне с милитаристской Японией на Тихом океане.

В Рязани скончался ветеран Второй мировой Дмитрий Назаренко. Об этом сообщают «Рязанские ведомости».Дмитрия Назаренко не стало 28 сентября после непродолжительной болезни. Ветерану Военно-морского флота было 94 года.

«И на море, и на суше он был верен традициям флота и долгу перед Россией. Вечная память и честь его имени», — говорится в некрологе «Комитета ветеранов Военно-морского флота».

Отмечается, что Назаренко участвовал во Второй мировой войне с милитаристской Японией на Тихом океане.