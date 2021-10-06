Ученый предупредил о появлении новой мутации коронавируса

Специалист рассказал, что коронавирус может мутировать еще раз в организме летучей мыши и перейти на другое животное, а затем вновь мутировать. По словам ученого, новый вирус, получившийся таким образом, может перейти обратно на человека и вызвать пандемию.

Профессор Ван Линьфа из американско-сингапурского медицинского университета Duke-NU заявил, что коронавирус может вернуться к животным, а после новых мутаций снова перейти к человеку и вызвать новую пандемию. Об этом пишет газета Straits Times

Профессор напомнил, что Sars-CoV-2 перешел к человеку от летучих мышей в Азии через какое-то другое животное. Он предположил, что это был панголин. Специалист добавил, что у летучих мышей есть уникальная иммунная система, которая позволяет вирусам размножаться и мутировать в организме животного, но не дает развиться болезни.

По его словам, известны случаи перехода коронавируса с человека на животное, а за время пандемии неоднократно регистрировались случаи, когда коронавирусом заражались домашние животные.

«Это может произойти и так: скажем, человек, инфицированный коронавирусом Sars-CoV-2, оставляет где-то недоеденный фрукт, и его подбирает и съедает летучая мышь», — сказал Ван Линьфа.

Специалист рассказал, что коронавирус может мутировать еще раз в организме летучей мыши и перейти на другое животное, а затем вновь мутировать. По словам ученого, новый вирус, получившийся таким образом, может перейти обратно на человека и вызвать пандемию.

Специалист предложил качественно отслеживать новые вирусы, появляющиеся в популяциях летучих мышей и других диких животных, чтобы подготовиться к новой пандемии.