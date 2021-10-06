\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
10°
Чтв, 07
10°
Птн, 08
11°
ЦБ USD 72.57 0 07/10
ЦБ EUR 83.93 -0.24 07/10
Нал. USD 72.22 / 73.35 15:17
Нал. EUR 83.62 / 84.20 12:26
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
9 634
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
30 сентября 11:26
5 766
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
6 651
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
7 743
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19
По словам специалистов, о защите человека от коронавируса можно судить по трем фактроам: специфические антитела, общее количество антигенов (или антигенемия) и уровень вирусной РНК.

Ученые из Испании и Канады пришли к выводу, что ключевым фактором, который влияет на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19, является уровень специфических антител к спайковому белку коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Journal of Internal Medicine.

По словам специалистов, о защите человека от коронавируса можно судить по трем фактроам: специфические антитела, общее количество антигенов (или антигенемия) и уровень вирусной РНК.

Авторы отобрали результаты 92 взрослых пациентов, которые попали в больницу с 16 марта по 15 апреля 2020 года. У всех взяли анализ крови, составили профиль антител и оценили связь между их уровнем, концентрацией вирусной РНК и наличием в плазме белка нуклеопротеина (N) SARS-CoV-2. Выяснилось, что только один из трех параметров связан с высоким риском смерти — низкий ответ антител против S-белка.

Ученые заявили, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным. По их словам, такой способ подходит только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител. Таким образом, исследователи обнаружили дополнительные доказательства важности антител к спайковому белку для блокирования репликации SARS-CoV-2.