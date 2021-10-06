Ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19

По словам специалистов, о защите человека от коронавируса можно судить по трем фактроам: специфические антитела, общее количество антигенов (или антигенемия) и уровень вирусной РНК.

Ученые из Испании и Канады пришли к выводу, что ключевым фактором, который влияет на выживаемость пациентов с тяжелой формой COVID-19, является уровень специфических антител к спайковому белку коронавируса. Исследование опубликовано в журнале Journal of Internal Medicine.

По словам специалистов, о защите человека от коронавируса можно судить по трем фактроам: специфические антитела, общее количество антигенов (или антигенемия) и уровень вирусной РНК.

Авторы отобрали результаты 92 взрослых пациентов, которые попали в больницу с 16 марта по 15 апреля 2020 года. У всех взяли анализ крови, составили профиль антител и оценили связь между их уровнем, концентрацией вирусной РНК и наличием в плазме белка нуклеопротеина (N) SARS-CoV-2. Выяснилось, что только один из трех параметров связан с высоким риском смерти — низкий ответ антител против S-белка.

Ученые заявили, что лечение экзогенными антителами при COVID-19 должно быть персонализированным. По их словам, такой способ подходит только для пациентов с отсутствующими или низкими уровнями эндогенных антител. Таким образом, исследователи обнаружили дополнительные доказательства важности антител к спайковому белку для блокирования репликации SARS-CoV-2.