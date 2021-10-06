У жителя Клепиковского района нашли 2,5 килограмма конопли
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228 УК Р. Ф. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.
У жителя Клепиковского района нашли 2,5 килограмма конопли. Об этом
39-летний житель деревни Полушкино посадил в теплице семена дикой конопли. Он вырастил на участке несколько десятков кустов растения, которые потом засушил для изготовления наркотика.
Оперативники задержали хозяина участка и осмотрели дом. Они обнаружили около 2,5 килограмм сушеного растения.
Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 228