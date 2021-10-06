Скончался экс-депутат рязанской облдумы Юрий Христофоров
Христофоров был депутатом облдумы третьего созыва от избирательного округа № 27.
Скончался экс-депутат рязанской облдумы Юрий Христофоров. Об этом в среду, 6 октября, сообщают «Рязанские ведомости».
Облдума выразила соболезнования родным и близким умершего.
«Светлая память о прекрасном человеке, опытном руководителе, внесшем большой личный вклад в совершенствование регионального законодательства, развитие Рязанской области, навсегда сохранится в сердцах земляков», — говорится в сообщении.
Юрий Христофоров родился в 1944 году. Был депутатом облдумы третьего созыва от избирательного округа № 27.