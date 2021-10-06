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Рязанская область получит дополнительно более 37 млн рублей на лечение больных коронавирусом
Средства, которые получит рязанский регион из резервного фонда правительства, пойдут на покупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. Всего Рязанская область получит 37 млн 147 тысяч рублей.

Во вторник, 5 октября, комиссия Федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде одобрила предложения о выделении Рязанской области дополнительных средств. Об этом сообщил председатель бюджетного комитета Госдумы, депутат Госдумы России от Рязанского региона, сопредседатель комиссии Андрей Макаров.

Макаров сообщил, что средства, которые получит рязанский регион из резервного фонда правительства, пойдут на покупку лекарств для лечения пациентов с COVID-19 в амбулаторных условиях. Всего Рязанская область получит 37 млн 147 тысяч рублей.

Комментируя решение комиссии, губернатор Николай Любимов отметил, что рязанскому региону в период пандемии оказывают очень серьезную федеральную поддержку.

«Мы очень благодарны за эти средства, которые получает область. Они позволят обеспечить бесплатными лекарствами людей, которые проходят лечение от COVID-19 на дому. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы эта задача президента была четко выполнена», — сказал Любимов.