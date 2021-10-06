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Рязанец пробил колеса автомобиля на дороге
Он отметил, что по дорогам передвигается много туристов. Мужчина призвал проверить участок на соответствие нормам.

Рязанец пробил колеса автомобиля на дороге на дороге у Ласкова. Об этом водитель сообщил РЗН.инфо.

«Дорога Ласково-Деулино. Никто дорогой не занимается, дорога такая все лето. Обслуживающая организация приезжает и делает из ям бугры. Разметки нет, обочины не чистят», — пожаловался рязанец.

Он отметил, что по дорогам передвигается много туристов. Мужчина призвал проверить участок на соответствие нормам.