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Представители РГАТУ приняли участие в легкоатлетическом забеге, посвященном Дню учителя
Мероприятие было направлено на пропаганду здорового образа жизни и приобщение граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

4 октября 2021 года студенты, преподаватели и сотрудники Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в легкоатлетическом забеге, посвященном Дню учителя. Мероприятие было направлено на пропаганду здорового образа жизни и приобщение граждан к регулярным занятиям физкультурой и спортом.

Участников мероприятия приветствовали исполняющий обязанности начальника городского управления по физической культуре и массовому спорту Николай Горбунов, депутат рязанской областной думы Игорь Мурог и Ольга Постникова, руководитель АНО «Центр социальной помощи «Доброе дело».

Перед началом соревнований для всех участников была проведена разминка. В забеге на дистанцию 500 метров соревновались сто двадцать педагогов общеобразовательных и спортивных школ, а также преподаватели высших и средних учебных заведений.

В личном зачете по итогам забегов старшие преподаватели кафедры физической культуры и спорт Наталия Гудкова и Александр Бирюков стали третьими. Студент первого курса магистратуры Надежда Сизова — второй. Шичков Вадим занял третье место. Первым в своей возрастной группе финишировал Шичков Виталий, Все трое студентов представляют технологический факультет.

Победителям и призерам соревнований были вручены грамоты и памятные подарки управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани.