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Полиция задержала экс-замминистра просвещения Марину Ракову
Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где Ракова была гендиректором.

Полиция задержала экс-замминистра просвещения Марину Ракову. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

С задержанной проводят следственные действия, она находится в ГСУ ГУ МВД России по Москве.

Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 миллионов рублей. Ее подозревают в том, что она пролоббировала выделение средств из бюджета Фонду новых форм развития образования (ФНФРО), где Ракова была гендиректором. Деньги были предназначены для госконтрактов по федеральному проекту «Учитель будущего».

До 4 октября Ракова была вице-президентом Сбербанка. У нее дома и на работе прошли обыски, но задерживать ее не стали. На следующий день она не пришла на допрос и скрылась. Ее объявили в федеральный розыск.

Ранее суд арестовал других фигурантов: управляющего директора ПАО «Сбербанк» Евгения Зака, руководителя дивизиона «Цифровые платформы образования» Максима Инкина и юрисконсульта, преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.