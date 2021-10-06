На «Госуслугах» появилась новая функция

Сервис может быть полезен при покупке автомобиля с пробегом.

В сервисе «Госуслуги.Авто» появилась функция проверки истории автомобиля. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Пользователи могут в мобильном приложении просматривать историю транспортного средства и скачивать выписку на автомобиль из государственного реестра транспортных средств ГИБДД. Для того, чтобы получить данные, нужно ввести VIN, номер кузова или шасси авто.

В Минцифры отметили, что сервис может быть полезен при покупке автомобиля с пробегом.