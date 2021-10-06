На «Госуслугах» появилась новая функция
Сервис может быть полезен при покупке автомобиля с пробегом.
В сервисе «Госуслуги.Авто» появилась функция проверки истории автомобиля. Об этом сообщил
Пользователи могут в мобильном приложении просматривать историю транспортного средства и скачивать выписку на автомобиль из государственного реестра транспортных средств ГИБДД. Для того, чтобы получить данные, нужно ввести VIN, номер кузова или шасси авто.
В Минцифры отметили, что сервис может быть полезен при покупке автомобиля с пробегом.