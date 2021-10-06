Минтруд предложил по-новому оплачивать отпуск при увольнении

Поправки коснутся статей о нормах рабочего времени, расчете ежегодного оплачиваемого отпуска и денежной компесации за неиспользованный отпуск.

Минтруд предложил по-новому оплачивать отпуск при увольнении. Об этом пишет «Российская газета».

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал о поправках для Трудового кодекса, которые предложил Минтруд.

В статье 91 говорится о том, что продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Предлагается внести дополнение, уточнив, что нормальная продолжительность рабочего времени это восемь часов ежедневной работы, если другое не предусмотрено Кодексом или иными нормативными актами.

Проект дополнит статью 120 о продолжительности отпуска. В ней указано, что продолжительность отпуска исчисляется в календарных днях и максимально не ограничена. Нерабочие праздничные дни в число дней отпуска не входят. Предлагается уточнить, что количество дней отпуска за один месяц рассчитывается путем деления продолжительности отпуска на 12 месяцев.

Также в статью 127 о компенсации за неиспользованные отпуска внесут уточнение. Сотруднику, проработавшему в году не менее одиннадцати месяцев, выплачивается компенсация в размере среднего заработка за срок полного отпуска. В остальных случаях работник получает пропорциональную денежную компенсацию за неиспользованные дни отпуска.

Статью дополнят новой нормой. При исчислении стажа работы, дающего права на отпуск или денежную компенсацию за неиспользованные дни при увольнении, остаток менее 15 календарных дней исключается из расчета, а более — округляется до полного месяца.

По словам юриста, уточнения направлены на снижение количества конфликтных ситуаций в трудовых правоотношениях.