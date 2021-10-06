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Двоюродный племянник Путина подтвердил, что владел офшором на Сейшелах
По его словам, компанию он использовал до тех пор, пока это было выгодно и интересно. После компанию ликвидировал.

Двоюродный племянник Путина подтвердил, что владел офшором на Сейшелах. Видеоответ Роман Путин опубликовал на своей страничке в Tik-tok.

Бизнесмен рассказал, что, будучи владельцем международной консалтинговой компании, действительно открывал на Сейшельских островах компанию и вел через нее транзакции. Это было обусловлено низкой налоговой ставкой и удобными условиями для ведения бизнеса.

Роман Путин добавил, что с 2010 года в офшорных зонах ничего спрятать невозможно — вся информация идет в налоговую службу России. По его словам, компанию он использовал до тех пор, пока это было выгодно и интересно. После компанию ликвидировал.

От отметил, что тон публикаций в СМИ был недоброжелателен и посоветовал «злопыхателям расширять свой кругозор, изучать экономику».

Ранее сообщалось, что Роман Путин попал в «архив Пандоры».