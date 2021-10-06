Бастрыкин поручил активизировать расследование дела об исчезновении рязанки Елены Логуновой
Уголовное дело передали в Москву для расследования в сентябре 2021 года.
Бастрыкин поручил активизировать расследование дела об исчезновении рязанки Елены Логуновой. Об этом
После выхода на федеральных каналах нескольких программ, посвященных истории пропавшей рязанки Елены Логуновой, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил активизировать расследование уголовного дела. Его передали в Москву в сентябре 2021 года.
На телеканале «Россия» вышло два выпуска ток-шоу «Прямой эфир» 21 сентября и 4 октября. На «Первом канале» истории посвятили два выпуска шоу «На самом деле», 5 и 6 октября, где принял участие супруг Елены Александр.
Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года при загадочных обстоятельствах. Историю девушки показали на федеральном канале.