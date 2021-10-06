Бастрыкин поручил активизировать расследование дела об исчезновении рязанки Елены Логуновой

Уголовное дело передали в Москву для расследования в сентябре 2021 года.

Бастрыкин поручил активизировать расследование дела об исчезновении рязанки Елены Логуновой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ СКР.

После выхода на федеральных каналах нескольких программ, посвященных истории пропавшей рязанки Елены Логуновой, председатель СКР Александр Бастрыкин поручил активизировать расследование уголовного дела. Его передали в Москву в сентябре 2021 года.

На телеканале «Россия» вышло два выпуска ток-шоу «Прямой эфир» 21 сентября и 4 октября. На «Первом канале» истории посвятили два выпуска шоу «На самом деле», 5 и 6 октября, где принял участие супруг Елены Александр.

Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала 25 июля 2021 года при загадочных обстоятельствах. Историю девушки показали на федеральном канале.