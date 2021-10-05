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За лучшие рисунки животных Окского заповедника юным рязанцам дадут призы
Конкурс приурочен ко Всемирному дню животных и Всемирному дню охраны мест обитаний.

Ежегодно в октябре во всех странах планеты отмечают Всемирный день животных и Всемирный день охраны мест обитаний — даты, посвященные окружающей нас природе, которая в эти дни особенно красива.

Не случайно именно в эти дни РЗН. инфо совместно с Рязанским заводом битумных материалов проводит конкурс рисунков, в котором могут принять участие дети, подростки и их родители. Его победителями станут те, кто лучше всех нарисует животных самого большого массива нетронутой природы в Рязанской области — Окского заповедника.

Свои работы, сфотографированные или отсканированные, необходимо прислать до 25 октября в нашу группу «ВКонтакте» как комментарий под объявлением о конкурсе, либо на электронный адрес

Авторы самых душевных работ получат призы:

  • за 1-е место: аудиоколонку, кепку, футболку;
  • за 2-е место: ежедневник, кепку, футболку;
  • за два 3-х места: по футболке, комплекту цветных карандашей и сумке со светоотражающей линией.

Успехов юным художникам!