Во время съемки драки у рязанца выхватили и разбили смартфон

Рязанец написал заявление в полицию и ищет свидетелей конфликта. Всех, кто что-то видел, мужчина просит связаться с ним по телефону: +7 (920) 965-39-99.

Во время съемки драки у рязанца разбили смартфон, мужчина ищет очевидцев. Об этом он сообщил РЗН.инфо.

В субботу, 2 октября, рязанец отдыхал в заведении под названием Vmeste bar. По его словам, примерно в 02:30 ночи он вышел на улицу вместе со своей знакомой. Увидев драку, он стал снимать происходящее на телефон.

«После завершения съемки передо мной внезапно появились два молодых человека. Они в драке не участвовали, но, видимо, очень хотели проявить себя. Я сразу стал показывать, что удаляю видео. Но одного их них это их не устроило. Он попытался ударить меня по лицу, но у него не вышло. Тогда он выхватил мой сотовый (айфон 11) и демонстративно разбил его», — пояснил собеседник.