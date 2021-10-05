\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
11°
Срд, 06
11°
Чтв, 07
10°
ЦБ USD 72.57 -0.35 06/10
ЦБ EUR 84.17 -0.47 06/10
Нал. USD 72.10 / 73.35 14:43
Нал. EUR 83.83 / 84.70 10:10
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
8 828
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
30 сентября 11:26
5 151
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
6 075
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
7 221
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Во время съемки драки у рязанца выхватили и разбили смартфон
Рязанец написал заявление в полицию и ищет свидетелей конфликта. Всех, кто что-то видел, мужчина просит связаться с ним по телефону: +7 (920) 965-39-99.

Во время съемки драки у рязанца разбили смартфон, мужчина ищет очевидцев. Об этом он сообщил РЗН.инфо.

В субботу, 2 октября, рязанец отдыхал в заведении под названием Vmeste bar. По его словам, примерно в 02:30 ночи он вышел на улицу вместе со своей знакомой. Увидев драку, он стал снимать происходящее на телефон.

«После завершения съемки передо мной внезапно появились два молодых человека. Они в драке не участвовали, но, видимо, очень хотели проявить себя. Я сразу стал показывать, что удаляю видео. Но одного их них это их не устроило. Он попытался ударить меня по лицу, но у него не вышло. Тогда он выхватил мой сотовый (айфон 11) и демонстративно разбил его», — пояснил собеседник.

По словам рязанца, он написал заявление в полицию и теперь ищет свидетелей конфликта. Всех, кто что-то видел, мужчина просит связаться с ним по телефону: +7 (920) 965-39-99.