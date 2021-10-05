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В спасском лесу егеря нашли заблудившегося грибника
Женщину нашли спустя два часа после начала поисковых работ.

В спасском лесу егеря нашли заблудившуюся женщину. Об этом сообщил поисково-спасательный отряд «Мещера».

В понедельник, 4 октября, женщина отправилась за грибами и заблудилась в районе села Бельское. Волонтеры отряда «Мещера» совместно с добровольцами отряда РязГМУ Salus имени Васильева отправились на ее поиски. Также в поисках участвовала полиция Спасского района и местные егеря.

Спустя два часа после начала работ женщину обнаружили егеря.

«В связи с необходимостью транспортировки пострадавшей по труднопроходимой местности эвакуацию проводилась совместно силами участников ПСР — полиции, егерей, ПСО „Мещера“, МСО РязГМУ Salus имени Васильева», — говорится в сообщении.