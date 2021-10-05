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В Рыбновском районе домашняя собака заразилась бешенством
Диагноз поставили в рязанской областной ветстанции после исследования трупа животного.

В Рыбновском районе домашняя собака заразилась бешенством. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

30 сентября в рыбновскую райветстанцию обратился житель села Городищи и рассказал, что его домашняя собака ведет себя странно — весь день пытается укусить хозяина. Также у собаки сильно текли слюни. Владелец собаки рассказал, что она не было вакцинирована против бешенства.

Собаку изолировали в присутствии специалистов, хозяину объяснили, как надо вести себя с животным: кормить на расстоянии, не контактировать и соблюдать правила личной гигиены.

Животное умерло утром 2 октября. Труп для исследования отправили в рязанскую областную ветеринарную станцию, где поставили диагноз — бешенство.