В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли десять человек

Об этом во вторник, 5 октября, сообщил в федеральном оперштабе.

В Рязанской области за сутки от коронавируса умерли десять человек. Об этом во вторник, 5 октября, сообщил в федеральном оперштабе.

Всего с начала пандемии умерли 1 149 рязанцев. За сутки зафиксировано 138 новых случаев заболевания, всего — 43 003. Выздоровели за стуки 73 человека, всего — 39 256.

В России за сутки коронавирусом заболели 25 110 человек, всего — 7 637 427. Выздоровели за сутки 18 568 человек, всего — 6 759 059. Умерли за сутки 895 человек, всего — 211 696.