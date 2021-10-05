В Рязани скончался председатель регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов» Виктор Кузин
Виктор Кузин многие годы посвятил поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья.
В Рязани скончался председатель регионального отделения «Всероссийское общество инвалидов» Виктор Кузин. Об этом сообщили «
«Многие годы Виктор Анатольевич посвятил поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья, участвуя в решении вопросов создания доступной среды, обеспечения лекарственными препаратами, санаторно-курортным лечением, трудоустройства. Плодотворный и ответственный труд Виктора Анатольевича был не раз отмечен высокими наградами, ему присвоено звание „Почетный член ВОИ“», — говорится в сообщении.