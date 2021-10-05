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В Рязани пьяный водитель автобуса сбил пенсионера на пешеходном переходе
Пешеход получил травмы, его доставили в больницу. Степень опьянения водителя составила 0,52 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

В Рязани на пешеходном переходе пьяный водитель автобуса сбил пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла в понедельник, 4 октября, в 17:30 на Ряжском шоссе около дома № 7. 59-летний житель Старожиловского района на рейсовом автобусе «ПАЗ-32053» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 87-летнего рязанца.

Пешеход получил травмы, его доставили в больницу.

Медосвидетельствование показало, что водитель был пьян. Степень опьянения составила 0,52 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Это в три раза превышает допустимый уровень.