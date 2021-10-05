В Рязани пропал восьмилетний ребенок

Требуются добровольцы, чтобы отправиться на поиски мальчика.

В Рязани пропал восьмилетний ребенок. Ориентировку на Платона Гусева разместил поисково-спасательный отряд « ЛизаАлерт ».

Мальчик пропал во вторник, 5 октября. Он ушел в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся.

Платон Гусев имеет нормальное телосложение, рост 134 сантиметра, темно-русые волосы и карие глаза. Одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-синие штаны, черные кроссовки и серую шапку в полоску. С собой имеет темно-синий рюкзак с рисунком и сине-зеленый мешок для сменной обуви.

Требуются добровольцы, чтобы отправиться на поиски мальчика.

Всех, кто располагает информацией о ребенке или хочет присоединиться к поискам, просьба позвонить по телефону 8 (800)700-54-51 или 112.