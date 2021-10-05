В Рязани отключили воду на семи улицах
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.
В Рязани отключили воду на семи улицах. Об этом
Воду отключили во вторник, 5 октября. Холодного водоснабжения не будет до 17:00 по следующим адресам:
- улица Голенчинское шоссе, дом № 21;
- улица Баженова, дом № 35;
- улица Северный переулок, дом № 6;
- улица Соколовская, дом № 9;
- улица Белякова, дом № 19;
- улица Баженова, дома №№ 27, 29, 33;
- улица Старая Дубрава, дом № 8 (детский сад № 30).
Отключение связано с аварийно-восстановительными работами на водопроводе.