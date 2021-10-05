В Рязани на улице Великанова устранили прорыв канализации
В домах остаются затопленными подвалы. Как быстро рабочие ликвидируют последствия прорыва не сообщается.
В понедельник, 4 октября, на улице Великанова устранили прорыв канализации. Об этом
В домах остаются затопленными подвалы. Жители первых этажей пожаловались на влажность в квартирах, отсыревший пол и отклеивающиеся обои. Из-за влажности в квартирах стоит сильных запах.
Как быстро рабочие ликвидируют последствия прорыва не сообщается.
Напомним, о прорыве канализации рязанцы пожаловались в конце сентября.