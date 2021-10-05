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В Рязани на Касимовском шоссе закрыли наркопритон
32-летний безработный рязанец приглашал к себе знакомых для совместного употребления синтетических наркотиков. Гости старались вести себя тихо, чтобы не привлекать внимание соседей.

В Рязани на Касимовском шоссе закрыли наркопритон. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

32-летний безработный рязанец приглашал к себе знакомых для совместного употребления синтетических наркотиков. Посетители притона приносили с собой наркотики, приобретенные через закладки, и угощали хозяина квартиры. Отмечается, что гости старались вести себя тихо, чтобы не привлекать внимание соседей.

Хозяина дома задержали сотрудники полиции. В квартире обнаружили предметы, используемые для употребления наркотиков.

Уголовное дело возбудили по статье «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств». Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.