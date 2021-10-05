В России разработают общие требования к оплате труда педагогов

Пилотный проект запустят в шести регионах.

В России планируют изменить требования к оплате труда педагогов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в статье, размещенной в « Российской газете ».

Власти страны планируют запустить пилотный проект в шести регионах, в которых для педагогов разработают общие требования к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ.

Матвиенко отметила, что низкая зарплата преподавателей встречается во многих регионах. Это серьезно сказывается не только на престиже профессии, но и негативно влияет на качество и доступность образования. Из-за этого выпускники педуниверситетов неохотно идут работать в школы, что грозит в будущем старением учительского корпуса.

«Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей», — добавила она.

Матвиенко сообщила, что сенаторы ранее уже обращались в правительство с этой рекомендацией. Ее поддержал президент Владимир Путин.