\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
12°
Срд, 06
11°
Чтв, 07
10°
ЦБ USD 72.92 -0 05/10
ЦБ EUR 84.64 0.18 05/10
Нал. USD 72.10 / 73.35 10:38
Нал. EUR 83.82 / 84.70 10:10
Новости
Публикации
Рязанца избили в отделении полиции и самого обвинили в нападении на со...
Рязанец своей вины не признал. Он публично рассказал ис...
1 октября 12:03
1
8 660
Зачем и кому нужна ревакцинация от коронавируса
Официальная медицина считает, что сначала вакцинировать...
30 сентября 11:26
5 031
В ПСБ рассказали, как взять ипотеку по выгодным ставкам
О сегодняшней ситуации на рынке ипотеки и наиболее дост...
27 сентября 12:17
5 962
Руководители ледовой арены «Айсберг» прохладно отнеслись к выполнению...
Шумные соседи, грохот музыки, доносящейся из проезжающи...
25 сентября 18:17
7 113
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России разработают общие требования к оплате труда педагогов
Пилотный проект запустят в шести регионах.

В России планируют изменить требования к оплате труда педагогов. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в статье, размещенной в «Российской газете».

Власти страны планируют запустить пилотный проект в шести регионах, в которых для педагогов разработают общие требования к оплате труда педагогов государственных и муниципальных школ.

Матвиенко отметила, что низкая зарплата преподавателей встречается во многих регионах. Это серьезно сказывается не только на престиже профессии, но и негативно влияет на качество и доступность образования. Из-за этого выпускники педуниверситетов неохотно идут работать в школы, что грозит в будущем старением учительского корпуса.

«Другое негативное следствие — межрегиональная миграция педагогов, их переток из субъектов Федерации с низкой оплатой труда в субъекты, где она выше. В результате не редкость картина, когда, что называется, с иголочки школа, оснащенная современным учебным оборудованием, испытывает ощутимую нехватку преподавателей», — добавила она.

Матвиенко сообщила, что сенаторы ранее уже обращались в правительство с этой рекомендацией. Ее поддержал президент Владимир Путин.