В России отправили в космос первый «киноэкипаж»

В космосе «киноэкипаж» снимет кадры для фильма «Вызов». На МСК Пересильд и Шипенко проведут 12 дней и вернутся на землю 17 октября.

В России отправили в космос первый «киноэкипаж». Об этом пишет РИА Новости.

Во вторник, 5 октября, в 11:55 с космодрома Байконур стартовала ракета «Союз-2.1а». Вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым на орбиту отправились актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко.

В космосе «киноэкипаж» снимет кадры для фильма «Вызов». Сообщается, что он станет первой картиной в истории кинематографа со съемками профессиональных актеров в космосе.

Также впервые в истории корабль «Союз» пилотирует один командир без помощи бортинженера.

На МСК Пересильд и Шипенко проведут 12 дней и вернутся на землю 17 октября.