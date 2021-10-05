В Пронском районе полицейские ликвидировали наркоферму
Подробности задержания привела пресс-служба регионального УМВД.
В Пронском районе задержали молодого человека, который занимался культивированием наркосодержащих растений. Подробности задержания
Плантацию конопли обнаружили в одном из населенных пунктов Пронского района. Во время обыска полицейские изъяли около 1,5 килограммов марихуаны, более пяти килограммов частей наркосодержащих растений и 110 кустов конопли. Также в доме обнаружили специальное оборудование для ухода за растениями.
Мужчину задержали. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.