Скопинские полицейские пресекли семейный конфликт
Подробности привела пресс-служба регионального УМВД.
В Скопине полицейские пресекли ссору между супругами. Подробности
Ссора произошла в доме родителей жены. Мужчина употреблял спиртное, а когда деньги закончились, он начал требовать средства у супруги. Получив отказ, он начал скандалить, после чего пригрозил задушить женщину подушкой. Испугавшись за свою жизнь, пострадавшая обратилась за помощью в полицию.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.