Расклеивший листовки с угрозами о теракте школьник в Новомичуринске раскаялся

В Новомичуринске школьник, расклеивший листовки с угрозами о теракте в учебном заведении № 1, раскаялся в содеянном. Об этом
Ранее в соцсетях появились листовки с угрозами о теракте школы № 1. Записки расклеили на двух домах. Позже выяснилось, что к этому оказался причастен ученик.
По словам директора школы, мальчик обиделся на учительницу.
«Он выполнил самостоятельную работу по одному из предметов и получил за нее двойку. А мальчик учится хорошо… И вот это его, конечно, выбило из колеи», — отметила она.
В настоящее время с ребенком и его родителями сотрудники психолого-педагогической и социальной служб провели беседу.
«Он очень расстроен, плакал, просил прощения… Я думаю, что он все понял… Уже больше напрягать и осложнять сейчас нет смысла, потому что ребенок очень эмоциональный», — добавила Сизова.