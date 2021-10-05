Расклеивший листовки с угрозами о теракте школьник в Новомичуринске раскаялся

Ранее в соцсетях появились листовки с угрозами о теракте школы № 1.

В Новомичуринске школьник, расклеивший листовки с угрозами о теракте в учебном заведении № 1, раскаялся в содеянном. Об этом РИА Новости сообщила директор образовательного учреждения Валентина Сизова.

Ранее в соцсетях появились листовки с угрозами о теракте школы № 1. Записки расклеили на двух домах. Позже выяснилось, что к этому оказался причастен ученик.

По словам директора школы, мальчик обиделся на учительницу.

«Он выполнил самостоятельную работу по одному из предметов и получил за нее двойку. А мальчик учится хорошо… И вот это его, конечно, выбило из колеи», — отметила она.

В настоящее время с ребенком и его родителями сотрудники психолого-педагогической и социальной служб провели беседу.

«Он очень расстроен, плакал, просил прощения… Я думаю, что он все понял… Уже больше напрягать и осложнять сейчас нет смысла, потому что ребенок очень эмоциональный», — добавила Сизова.