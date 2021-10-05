Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признался в преступлении

Ранее мужчину разыскивала полиция.

Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признался в преступлении. Об этом РИА Новости сообщили в Гайском городском суде.

Житель Оренбуржья Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех студенток медколледжа, на допросе признал вину. Ранее следствие сообщало, что мужчину разыскивали.

Следствие ходатайствовало о его аресте, меру пресечения назначат во вторник, 5 октября.

Напомним, 30 августа в городе Гае Оренбургской области после пожара на улице Молодежной в квартире нашли тела двух девушек со следами многочисленных ранений. Еще одну убитую девушку нашли во дворе дома.