Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признался в преступлении
Ранее мужчину разыскивала полиция.
Подозреваемый в убийстве трех девушек в Оренбургской области признался в преступлении. Об этом
Житель Оренбуржья Александр Лазарев, подозреваемый в убийстве трех студенток медколледжа, на допросе признал вину. Ранее следствие сообщало, что мужчину разыскивали.
Следствие ходатайствовало о его аресте, меру пресечения назначат во вторник, 5 октября.
Напомним, 30 августа в городе Гае Оренбургской области после пожара на улице Молодежной в квартире нашли тела двух девушек со следами многочисленных ранений. Еще одну убитую девушку нашли во дворе дома.