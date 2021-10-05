«Почта России» снизила стоимость подписки более чем на две тысячи газет и журналов

«Почта России» предлагает рязанцам подписаться на периодические издания со скидкой до 30%. Компания запустила акцию совместно с издательскими домами.
Акция действует с 4 по 14 октября. Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении «Почты России», а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов.
Нужное издание можно найти на сайте «Почты России» в разделе «
Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым.
Всего в каталоге «Почты России» можно найти более 5 900 изданий. Среди них — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.