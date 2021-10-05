«Почта России» снизила стоимость подписки более чем на две тысячи газет и журналов

Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении «Почты России», а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов.

«Почта России» предлагает рязанцам подписаться на периодические издания со скидкой до 30%. Компания запустила акцию совместно с издательскими домами.

Акция действует с 4 по 14 октября. Воспользоваться предложением можно во всех почтовых отделениях, на сайте, в мобильном приложении «Почты России», а также при помощи мобильных почтово-кассовых терминалов у почтальонов.

Нужное издание можно найти на сайте «Почты России» в разделе « Онлайн подписка ». Его можно найти как по названию, так и по индексу. Для удобства поиска они упорядочены по категориям, темам и популярности. Клиент выбирает удобный для себя способ получения подписных изданий: домой в почтовый ящик, в абонементный ящик или у оператора в почтовом отделении.

Оформить подписку можно себе, своим родственникам и знакомым.

Всего в каталоге «Почты России» можно найти более 5 900 изданий. Среди них — общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы.