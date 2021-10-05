Пермский стрелок пошел на поправку
Его отключили от ИВЛ и готовят перевести в обычную палату.
Пермский стрелок Тимур Бекмансуров пошел на поправку. Об этом во вторник, 5 октября, сообщил telegram-канал Shot.
Бекмансурову провели несколько операций, ампутировали ногу и достали из тела пули. В настоящее время врачи его отключили от ИВЛ и готовят к переводу в обычную палату. После этого его смогут допросить следователи.
Напомним, 20 сентября Тимур Бекмансуров устроил массовый расстрел в своем университете в Перми. Он убил шесть человек, еще 29 получили огнестрельные ранения. Пермского стрелка обезвредил сотрудник ДПС Константин Калинин. Бекмансуров находился в коме в тяжелом состоянии.