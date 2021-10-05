Момент аварии в центре Рязани попал на видео
Авария произошла в понедельник 4 октября, на Первомайском проспекте перед Троцким мостом.
Момент аварии в центре Рязани попал на видео. Кадры опубликовали в группе «
Авария произошла в понедельник 4 октября, на Первомайском проспекте перед Троцким мостом.
На кадрах видно, что при повороте налево с улицы Вокзальной в сторону «Дома художника» столкнулись легковушка и внедорожник. После этого их пытался объехать троллейбус, но у него слетели токоприемники.
Ранее в соцсетях очевидцы сообщили, что произошла авария с участием троллейбуса.