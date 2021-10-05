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«Мармакс» запустил мобильное приложение для клиентов и жителей
Оно доступно на ios и android.

Рязанская девелоперская компания «Мармакс» запустила мобильное приложение для клиентов и жителей. Планируется, что оно станет единой цифровой экосистемой, объединяющей три блока: витрину проектов, кабинет дольщика и кабинет жителя, через который проходят все коммуникации с управляющей компанией.

Интуитивно понятный интерфейс и продуманная навигация позволяют легко и быстро найти нужную информацию, подобрать квартиру по определенным параметрам, выбрать условия покупки или получить услугу от управляющей компании.

Кабинет жителя включает актуальные новости жилого комплекса. Кроме того, в режиме онлайн можно будет сообщить дежурному сотруднику о возникшей проблеме, связанной с эксплуатацией дома. В этом блоке собирается пул бесплатных и пул платных услуг, перечень которых будет постоянно пополняться. Важной особенностью является то, что житель, сделавший заявку, видит ход ее исполнения в режиме реального времени.

«Мы первыми из строительных компаний нашего города создали подобное приложение и планируем в дальнейшем активно его развивать, опираясь на высокие стандарты сервиса. Главная задача — сделать взаимодействие с управляющей компанией максимально прозрачным и комфортным для наших жителей», — сообщила в пресс-служба компании.

Мобильное приложение доступно на ios и android.

Справка:

Девелоперская компания «Мармакс» строит дома бизнес- и премиум-класса. Занимает 3-е место в России по потребительским качествам в рейтинге Единого ресурса застройщиков. Финалист нескольких номинаций федеральной премии URBAN AWARDS-2021.

Компания уделяет особое внимание архитектуре и инфраструктуре в своих проектах. Привлекает европейское архитектурное бюро с мировым именем, лучшие студиями ландшафтного проектирования и дизайна. «Мармакс» первыми в Рязани спроектировали и запустили коворкинги, фитнес-клубы, детские игровые комнаты в жилых комплексах для жителей. Также компания создает уникальные концепции благоустройства дворов и придомовой территории.