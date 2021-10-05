Голикова порекомендовала всем российским регионам ввести QR-коды
Тем регионам, где ситуация с коронавирусом не улучшается, Голикова посоветовала распространить применение QR-кодов и на другие сферы общественной жизни.
Голикова порекомендовала всем российским регионам ввести QR-коды. Об этом
На совещании с президентом вице-премьер Татьяна Голикова рекомендовала всем регионам допускать на массовые мероприятия только по QR-кодом, который подтверждает вакцинацию или перенесенное заболевание в течение не более шести месяцев.
Тем регионам, где ситуация с коронавирусом не улучшается, Голикова посоветовала распространить применение QR-кодов и на другие сферы общественной жизни.
Ранее сообщалось, что российским COVID-free-регионам будут предоставлять гранты.