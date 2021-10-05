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Фигурант дела «Сети"* Максим Иванкин признался в убийстве под Рязанью
Ранее родственники Иванкина не могли его найти в рязанской колонии.

Фигурант дела «Сети"* Максим Иванкин, которого ранее его родственники не могли найти в рязанской колонии, признался в убийстве под Рязанью. Об этом сообщила «Новая Газета».

Иванкина этапировали из Чувашии в Рязань, однако, как он рассказал своему адвокату, по пути в рязанское СИЗО-1, он попал в колонии Нижнего Новгорода и Владимира. За это время он подписал признание по «рязанскому делу» — соучастие в убийстве Артема Дорофеева и Екатерины Левченко. Спустя несколько дней он отказался от показаний.

Из допроса, который появился в распоряжении журналистов «Новой Газеты», следует, что Иванкина избили сами заключенные, когда тот прибыл в больницу. Их целью было, чтобы тот выучил содержание явки с повинной наизусть.

После того, как Иванкин дал признательные показания, он стал проходить по делу в качестве обвиняемого. До этого он проходил свидетелем. Теперь ему грозит наказание вплоть до пожизненного.

Напомним, ранее Meduza(ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКИХ ВЛАСТЕЙ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА) выпустила расследование об исчезновении в Пензе в 2017 году Артема Дорофеева и его подруги Екатерины Левченко, которые были знакомы с несколькими фигурантами дела «Сети"*.

Скрывающийся за границей фигурант дела «Сети"* Алексей Полтавец признался, что молодых людей убили по приказу Дмитрия Пчелинцева, которого приговорили к 18 годам заключения.

Останки Дорофеева обнаружили в ноябре 2017 года в Рязанской области, Левченко считалась пропавшей почти три года — до марта 2020 года. Пензенские следователи заявили, что найденные этой весной под Рязанью останки принадлежат девушке.

*террористическая организация, запрещена в России