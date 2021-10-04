В Спасском районе пьяный водитель «девятки» врезался в «Шкоду»
В аварии пострадал водитель «девятки», с травмами его доставили в ОКБ.
В Спасском районе пьяный водитель «девятки» врезался в «Шкоду». Об этом
Авария произошла в субботу, 2 октября, в Троице на улице Советской. 46-летний местный житель на «ВАЗ-21093» вылетел на встречную полосу и столкнулся с Skoda Kodiaq, который ехал во встречном направлении.
В аварии пострадал водитель «девятки», с травмами его доставили в ОКБ. Отмечается, что он был пьян.